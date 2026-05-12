Rețea de tip mafiot la Constanța! Clanul Km 4-5, trimis în judecată în dosarul „Calul Troian”

Un dosar de amploare instrumentat de DIICOT Constanța scoate la lumină activitatea unei grupări infracționale considerate extrem de periculoase, supranumită în spațiul public „Mica Sicilie” din cartierul Km 4-5 al municipiului Constanța.

În dosarul denumit „Calul Troian”, aproape 40 de persoane, membri ai rețelei Km 4-5, au fost trimise în judecată pentru o serie amplă de infracțiuni, de la camătă și șantaj, până la trafic de persoane, trafic de minori, spălare de bani și proxenetism.

Instanța a decis recent menținerea tuturor măsurilor preventive dispuse de anchetatori: arest preventiv pentru 14 inculpați, arest la domiciliu pentru o persoană și control judiciar pentru alți 20 de inculpați.

Potrivit anchetatorilor, gruparea a fost destructurată în noiembrie 2025, în urma unor percheziții de amploare. Atunci, procurorii au descoperit sume importante de bani în mai multe valute, arme letale și neletale deținute ilegal, zeci de arme albe, veste antiglonț și anti-înjunghiere, dar și cantități de droguri și echipamente folosite pentru ambalarea și consumul substanțelor interzise.

Ancheta arată că rețeaua a început să se formeze în jurul anului 2014, când cinci persoane au pus bazele unei grupări care a evoluat rapid într-o structură de criminalitate organizată bine organizată și extinsă.

Inițial, activitatea principală viza exploatarea sexuală a unor tinere, însă, pe măsură ce gruparea a crescut financiar și numeric, aceasta s-a extins către camătă, spălare de bani și alte activități infracționale menite să ascundă originea sumelor obținute ilegal.

Procurorii DIICOT descriu organizația ca fiind una „polivalentă”, cu un mod de operare complex, în care membrii își consolidau influența prin intimidare, violență și control asupra unor activități ilegale din zonă. Dosarul rămâne acum pe rolul instanțelor, unde urmează să fie judecat în continuare.