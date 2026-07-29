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Relicvele Sfântului Francisc de Assisi, aduse pentru prima dată în România, la Oradea
Relicvele Sfântului Francisc de Assisi FOTO: Basilica.ro
Publicat29 iul. 2026, 15:39
Sursărealitatea.net
Relicvele Sfântului Francisc de Assisi vor fi aduse, pentru prima dată în România, spre venerare, la Sanctuarul Eparhial 'Maica Domnului' din Oradea, în perioada 31 iulie - 2 august, a anunţat miercuri Eparhia Greco-Catolică de Oradea.
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