Relicvele Sfântului Francisc de Assisi, aduse pentru prima dată în România, la Oradea

Publicat 29 iul. 2026, 15:39 Sursă realitatea.net

Relicvele Sfântului Francisc de Assisi vor fi aduse, pentru prima dată în România, spre venerare, la Sanctuarul Eparhial 'Maica Domnului' din Oradea, în perioada 31 iulie - 2 august, a anunţat miercuri Eparhia Greco-Catolică de Oradea.

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