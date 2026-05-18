Putin, sub presiune după atacul uriaș asupra Moscovei. Dronele ucrainene au lovit ținte strategice

Ucraina a lansat cel mai amplu atac cu drone asupra Moscova de la începutul războiului, într-o operațiune care evidențiază capacitățile tot mai avansate ale Kievului de a lovi ținte aflate adânc în teritoriul rus.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, aproximativ 500 de drone au fost folosite în mai multe valuri de atac asupra unor obiective din Rusia, în special din regiunea Moscovei. Operațiunea ar fi fost un răspuns la bombardamentele lansate recent de forțele ruse asupra Kievului, soldate cu victime civile.

O parte dintre drone au reușit să depășească sistemele de apărare antiaeriană care protejează capitala rusă, considerată una dintre cele mai securizate zone din țară. Moscova este apărată de mai multe linii defensive, formate din sisteme S-400, Pantsir-S1 și Tor, amplasate atât în exteriorul, cât și în interiorul orașului.

Printre țintele vizate de atacurile ucrainene s-ar fi aflat obiective strategice folosite de industria militară rusă, inclusiv o unitate de producție pentru microcipuri, echipamente optice și robotică militară. De asemenea, au fost lovite o stație de pompare a petrolului și o rafinărie.

Conform autorităților locale, cel puțin patru persoane și-au pierdut viața în urma raidurilor, dintre care trei în apropierea Moscovei.

În acest context, șeful serviciului de informații externe din Estonia a declarat că armata rusă întâmpină dificultăți în obținerea unor progrese importante pe front, în timp ce sancțiunile occidentale continuă să afecteze economia și resursele Moscovei.