Noua lege a salarizării: cât vor câștiga profesorii, medicii, polițiștii, militarii și magistrații. Lista completă cu grilele propuse

Salariile medicilor, polițiștilor, militarilor, magistraților și profesorilor urmează să fie restructurate prin noua lege a salarizării în sectorul public, un act normativ menit să elimine inechitățile din sistem. Patru dintre principalele partide politice au semnat un acord pentru adoptarea legii până la finalul actualei sesiuni parlamentare.

Acordul politic și calendarul de aplicare

PSD, PNL, USR și UDMR au semnat, în urma unui proces de mediere coordonat de Administrația Prezidențială, un acord privind adoptarea noii legi a salarizării.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale emis vineri, legea reprezintă o etapă esențială din PNRR, termenul-limită de îndeplinire fiind 1 iulie 2026. Acordul a fost semnat de liderii celor patru partide: Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR).

Legea va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată și fără modificări ulterioare prin intervenții speciale. Totodată, acordul garantează că niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total, iar cheltuielile salariale din 2027 nu vor depăși pe cele din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei.

Salariile propuse pentru profesori și personalul din educație

Profesor preuniversitar (grad didactic I, 25 ani vechime) – 10.164 lei brut (5.946 lei net)

Rector – 23.788 lei brut (13.916 lei net)

Cercetător științific grad I – 11.807 lei brut (6.907 lei net)

Bibliotecar – 8.045 lei brut (4.706 lei net)

Salariile propuse pentru medici și asistenți medicali

Medic primar – 17.300 lei brut (10.120 lei net)

Medic rezident anul I – 8.304 lei brut (4.858 lei net)

Asistent medical principal – 8.218 lei brut (4.807 lei net)

Asistent medical debutant – 7.396 lei brut (4.326 lei net)

Salariile propuse pentru magistrați

Judecător / procuror Înalta Curte – 25.950 lei brut (15.171 lei net)

Judecător / procuror curte de apel – 25.301 lei brut (14.809 lei net)

Judecător / procuror tribunal – 24.047 lei brut (14.116 lei net)

Judecătorie (nivel superior) – 20.760 lei brut (12.217 lei net)

Salariile propuse pentru militari și polițiști