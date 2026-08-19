Scânteile care au provocat incendiul de lângă rafinăria din Ploiești. Peste 50 de pompieri mobilizați

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 aug. 2026, 17:19

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri în apropierea unei rafinării din Ploiești, la un depozit în care erau păstrate solvenți și diluanți. Situația a fost considerată periculoasă din cauza substanțelor inflamabile și a proximității față de rafinărie.

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