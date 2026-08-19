Cod portocaliu de caniculă în România. Temperaturile urcă la 39 de grade, iar nopțile devin tropicale - HARTA

Publicat 19 aug. 2026, 10:34 Sursă Realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben și portocaliu de caniculă, valabile de joi, 20 august. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade, iar disconfortul termic va fi puternic în mai multe regiuni.

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