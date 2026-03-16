Mesaj oficial de la București după declarațiile Iranului: „România nu este parte a războiului”

Autoritățile de la București au reacționat după declarațiile venite din partea Iranului, care au făcut referire la statele ce ar sprijini Statele Unite și Israelul în conflictul din Orientul Mijlociu.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că România nu este parte a conflictului și nu participă la acțiuni militare în regiune. Oficialii români au subliniat că poziția țării rămâne una de susținere a stabilității și a soluțiilor diplomatice.

Reacția vine în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Iran și aliații occidentali, după schimburile de atacuri și amenințările privind extinderea conflictului în regiune.

Diplomația română a precizat că urmărește cu atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu și menține legătura cu partenerii internaționali pentru a evalua impactul situației asupra securității regionale și globale.

Totodată, reprezentanții MAE au reiterat că România își respectă angajamentele internaționale și rămâne un partener activ în cadrul NATO și al Uniunii Europene, însă nu este implicată direct în confruntările militare din zonă.

Autoritățile de la București au transmis și un apel la calm și dialog, subliniind că escaladarea conflictului ar putea avea consecințe serioase asupra stabilității internaționale și asupra piețelor energetice.