Lovitură uriașă pentru circuitul ATP: Alcaraz nu poate juca la Wimbledon

Carlos Alcaraz a anunțat că nu va putea participa la turneul de la Wimbledon, după ce accidentarea suferită la încheietura mâinii drepte nu i-a permis recuperarea completă.

Fost campion al competiției în 2023 și 2024, sportivul din Spania a transmis un mesaj fanilor în care își exprimă regretul pentru absența de la unul dintre cele mai importante turnee din calendarul ATP.

Problemele medicale au început pe 14 aprilie, în timpul turneului de la Barcelona, la meciul din primul tur împotriva lui Otto Virtanen, când Alcaraz a suferit o accidentare la încheietura mâinii drepte. În urma investigațiilor, echipa sa a decis retragerea de la mai multe competiții, inclusiv Madrid, Roma și Roland Garros.

Deși spera să revină la timp pentru sezonul de iarbă, inclusiv pentru turneul de la Queen’s și Wimbledon, evoluția recuperării a impus prelungirea pauzei competiționale.

„Recuperarea decurge bine și mă simt mai bine, dar încă nu sunt pregătit să concurez, așa că trebuie să mă retrag de la Queen’s și Wimbledon. Sunt turnee speciale pentru mine și îmi vor lipsi mult. Continui să muncesc pentru a reveni cât mai curând”, a transmis Alcaraz.