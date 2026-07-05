Incident dramatic în Oradea. Un copil de doi ani a căzut de la etaj și a ajuns inconștient la spital

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 11:29

Un copil în vârstă de doi ani a ajuns în stare gravă la spital, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Oradea.

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