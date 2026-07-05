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Incident dramatic în Oradea. Un copil de doi ani a căzut de la etaj și a ajuns inconștient la spital

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 11:29

Un copil în vârstă de doi ani a ajuns în stare gravă la spital, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Oradea.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, apelul la 112 a fost primit la ora 03:19, iar la fața locului a fost trimis de urgență un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă.

Incidentul s-a produs la un imobil situat pe strada Traian Lalescu. La sosirea salvatorilor, copilul prezenta multiple traumatisme și se afla în stare gravă.

Medicii i-au acordat primul ajutor și au reușit să îl stabilizeze la locul intervenției, după care l-au transportat de urgență la spital. Potrivit autorităților, micuțul era în stare de inconștiență în momentul transferului către unitatea medicală.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

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