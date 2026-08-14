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Actualitate· 2 min citire
Rusia ridică tonul! Lavrov anunță măsuri „mult mai dure” împotriva ajutorului occidental pentru Ucraina
Serghei Lavrov
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri că Moscova nu respinge posibilitatea unui nou dialog cu Statele Unite, însă a avertizat că Rusia își va intensifica eforturile pentru a distruge sprijinul militar occidental destinat Ucrainei.
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