Advertising
Actualitate· 1 min citire
Incendiu de proporții lângă Oradea: intervenție masivă a pompierilor în plin cod roșu de caniculă -VIDEO
Incendiu lângă Oradea
Publicat4 aug. 2026, 13:16
Sursărealitatea.net
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit marți, în jurul orei 11.30, în zona Parcului Industrial Borș, generând o coloană uriașă de fum negru vizibilă de la kilometri distanță. Flăcările s-au extins rapid pe aproximativ 600 de metri pătrați, cuprinzând o autoutilitară și un utilaj agricol aflat în zonă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:19Dominic Fritz își păstrează mandatul de primar, dar va avea salariul redus timp de șase luni
- 15:48Un nou segment din Autostrada A1 se apropie de inaugurare. Stadiul lucrărilor a ajuns la 95%
- 15:17Supermarketurile iau măsuri pentru reducerea consumului de energie. Aerul condiționat și iluminatul vor fi limitate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News