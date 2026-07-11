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Furtunile pun stăpânire pe România! ANM a emis COD GALBEN pentru mai multe județe: când intră în vigoare

Furtuni România

Furtuni România

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat11 iul. 2026, 10:41
Actualizat11 iul. 2026, 10:56
SursăRealitatea.Net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă începând de duminică, la prânz, pentru mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată și cantități însemnate de apă, valabilă în intervalul 12 iulie, ora 12:00 – 13 iulie, ora 02:00.

Potrivit meteorologilor, duminică vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și în Munții Banatului, în sud-estul Olteniei, Muntenia, vestul Moldovei, iar spre seară și în timpul nopții, în Dobrogea.

În zonele vizate sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50 până la 70 km/h, iar pe arii restrânse se pot produce vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între unu și trei centimetri.

Meteorologii avertizează că, în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

ANM precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor manifesta izolat și în restul țării pe parcursul zilei de duminică. Totodată, la începutul săptămânii viitoare, astfel de manifestări sunt așteptate pe arii extinse, în special în jumătatea de est a României.

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