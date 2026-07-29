Ce analize gratuite pot face românii neasigurați în 2026. Lista serviciilor decontate de CNAS și condițiile necesare

Publicat 29 iul. 2026, 13:56 Sursă Realitatea.net

Românii care nu sunt asigurați în sistemul public de sănătate pot beneficia, în anumite situații, de consultații, analize și investigații gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Drepturile persoanelor neasigurate au fost extinse în ultimii ani, în special pentru serviciile de prevenție, depistarea cancerului și testarea unor boli infecțioase, fără ca pacienții să fie obligați să achite contribuția la sănătate.

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