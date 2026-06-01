Bani înapoi dacă ești blocat pe autostradă! Regula radicală din Europa și condiția obligatorie

Sursă: realitatea.net

Schimbare majoră pentru șoferi începând cu 1 iunie: Pe autostrăzile din Italia se pot solicita oficial despăgubiri pentru întârzierile și blocajele cauzate de șantiere. Noua măsură permite recuperarea parțială sau integrală a taxei de autostradă, în funcție de timpul pierdut în trafic.

O decizie istorică luată de Autoritatea de Reglementare în Transporturi din Italia transformă radical modul în care se desfășoară traficul pe șoselele din Peninsulă. Potrivit agenției de presă ANSA, noul mecanism reprezintă o premieră absolută la nivel european pentru rețelele rutiere cu taxă. Asociația pentru protecția consumatorilor Codacons a confirmat că utilizatorii pot cere banii înapoi direct de la companiile concesionare, dacă timpul de deplasare este prelungit din cauza șantierelor programate sau a blocajelor majore.

Criteriile de acordare a despăgubirilor în funcție de distanță

Sistemul de compensare se aplică treptat și ține cont de lungimea traseului parcurs de șoferi. În faza inițială, returnarea banilor este valabilă doar pentru rutele administrate de un singur operator de infrastructură. Pentru călătoriile care traversează sectoare controlate de companii diferite, mecanismul va fi implementat începând cu data de 1 decembrie 2026.

Pragurile de timp stabilite pentru generarea despăgubirilor sunt următoarele:

Trasee sub 30 km: Rambursarea se aprobă indiferent de numărul de minute pierdute în trafic.

Trasee între 30 și 50 km: Este necesară o întârziere de minimum 10 minute pentru a fi eligibil.

Trasee de peste 50 km: Blocajul în trafic trebuie să depășească 15 minute.

Calculul sumelor finale pe care șoferii le vor primi se va realiza automat, utilizând o serie de coeficienți tehnici aprobați de autoritățile de reglementare.

Ghidul rambursărilor: Cum poți recupera până la 100% din taxa de drum

În cazul unor ambuteiaje severe generate de lucrările de modernizare a carosabilului, grilele de compensare devin extrem de avantajoase pentru conducătorii auto. Procentul din taxă returnat crește proporțional cu timpul petrecut în coloană:

Întârzieri de 60 - 119 minute: Șoferii primesc înapoi 50% din costul total al taxei.

Întârzieri de 120 - 179 de minute: Procentul de compensare ajunge la 75% .

Întârzieri de peste 180 de minute (3 ore): Se acordă o scutire totală, respectiv o rambursare de 100% .

Inițiatorii acestui proiect legislativ subliniază că măsura nu doar că protejează buzunarele cetățenilor, dar obligă firmele care gestionează autostrăzile să eficientizeze managementul traficului și să scurteze durata șantierelor.

Noua reglementare este extrem de importantă și pentru comunitatea de români, dar și pentru transportatorii autohtoni, având în vedere că Italia deține una dintre cele mai tranzitate rețele de autostrăzi din Europa, în special în perioada vacanțelor de vară.