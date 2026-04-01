Alertă pe Aeroportul Otopeni. Un avion cu peste 200 de pasageri a revenit la sol după ce în cabină s-a simțit miros de ars
1 apr. 2026, 10:36
Actualizat: 1 apr. 2026, 10:36
Un avion a revenit la sol
Scris de Realitatea de Oradea
Un avion cu peste 200 de pasageri la bord care a decolat miercuri dimineță de pe Aerporitul Otopeni, cu destinațșia Roma, a revenit pe pistă după câteva minute de zbor, după ce la bord s-a simțit miros de ars, potrivit Europa FM.
Cursa București–Roma, care a decolat la ora 07:40, a revenit pe pistă după câteva minute de zbor, în condițiile în care pilotul a decis că sunt necesare verificări suplimentare, ca urmare a faptului că în avion s-a simțit miros de ars, potrivit sursei citate.
Avionul a aterizat fără probleme, iar pasagerii au fost coborâți din avion.
Cursa va fi reluată la ora 15:30.
Citește și:
- 22:06 - Rogobete, acuzații dure despre achiziția de vaccinuri Pfizer: „Incompetență sau slugărnicie”
- 21:48 - Donald Trump: „Sunt șanse mari să ajungem la un acord cu Iranul până mâine. Dacă nu, iau în considerare să arunc totul în aer!”
- 21:40 - Prognoza ANM: răcire accentuată în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
- 16:46 - O fabrică importantă din România, cumpărată de un afacerist ucrainean cu legături controversate
