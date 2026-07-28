Adolescent de 14 ani, mort după ce trotineta sa a fost lovită de o mașină pe DN 19

Publicat 28 iul. 2026, 13:33 Sursă Realitatea.net

Un adolescent de 14 ani a murit marți la spital, după ce trotineta pe care se afla a fost lovită de un autoturism pe DN 19, la intersecția cu drumul comunal 112, în județul Bihor. Băiatul fusese preluat de echipajele medicale și transportat de urgență la unitatea medicală, însă rănile suferite i-au fost fatale.

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