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Actualitate· 2 min citire
Adolescent de 14 ani, mort după ce trotineta sa a fost lovită de o mașină pe DN 19
Adolescent lovit de trotinetă/ Sursa foto: Bihon.ro
Publicat28 iul. 2026, 13:33
SursăRealitatea.net
Un adolescent de 14 ani a murit marți la spital, după ce trotineta pe care se afla a fost lovită de un autoturism pe DN 19, la intersecția cu drumul comunal 112, în județul Bihor. Băiatul fusese preluat de echipajele medicale și transportat de urgență la unitatea medicală, însă rănile suferite i-au fost fatale.
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