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Adolescent de 14 ani, mort după ce trotineta sa a fost lovită de o mașină pe DN 19

Adolescent lovit de trotinetă/ Sursa foto: Bihon.ro

Adolescent lovit de trotinetă/ Sursa foto: Bihon.ro

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat28 iul. 2026, 13:33
SursăRealitatea.net

Un adolescent de 14 ani a murit marți la spital, după ce trotineta pe care se afla a fost lovită de un autoturism pe DN 19, la intersecția cu drumul comunal 112, în județul Bihor. Băiatul fusese preluat de echipajele medicale și transportat de urgență la unitatea medicală, însă rănile suferite i-au fost fatale.

UPDATE: Adolescentul a murit la spital

Accidentul s-a produs în jurul orei 09:00, pe DN 19, la intersecția cu drumul comunal 112. Adolescentul a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs impactul.

Știre inițială - Copil lovit de o mașină. Se afla pe trotineta electrică

Minorul de 14 ani care se afla pe o trotinetă și a fost implicat, marți dimineață, într-un accident cu un autoturism pe DN 19, în județul Bihor, a murit la spital. Băiatul fusese preluat de echipajele medicale după impact, însă rănile suferite i-au fost fatale.

Apelul la 112 a fost înregistrat la ora 09:08, iar la fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bihor. Minorul a primit primele îngrijiri medicale. Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate și a fost dirijat de polițiști. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

„Din cercetările efectuate de polițiștii rutieri la fața locului s-a stabilit că un minor, de 14 ani, din comuna Chișlaz, județul Bihor, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe drumul comunal 113, în afara localității Chișlaz, la intersecția cu D.N. 19E, în condiții ce urmează a fi stabilite din cercetări, nu s-ar fi asigurat corespunzător și ar fi pătruns pe drumul național, unde ar fi fost accidentat de un autoturism, condus pe D.N. 19E, pe direcția Oradea – Marghita, de un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Oradea”, a declarat ofițerul pentru relații publice din cadrul IPJ Bihor, agent-șef Alin Laza.

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