Advertising
Actualitate· 1 min citire
Accident rutier în Bihor. Victimele sunt o tânără de 20 de ani și sora sa de 10 ani
Accident rutier
Publicat17 iul. 2026, 10:28
SursăRealitatea.Net
Accident grav în Bihor. O femeie și un copil au fost grav răniți, după impactul devastator dintre două mașini. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului au fost mobilizate echipajele de salvare și polițiștii.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:22Adidași și tricouri din banii Armatei. Comandantul unității militare din Murfatlar a fost demis. Miruță:”Am găsit 100 litri de vin și carcasă de porc”
- 12:25Eclipsă totală de Soare, pe 12 august: fenomenul va fi vizibil parțial și din România
- 11:13Cei doi soți dispăruți pe Transalpina au fost găsiți. Poliția a încheiat căutările după ore de incertitudine
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News