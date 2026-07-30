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Meci de milioane pentru FCSB! Gigi Becali poate pierde o avere dacă echipa este eliminată de FK Auda

FCSB

FCSB

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 15:24

FCSB dispută joi seară un meci crucial în preliminariile UEFA Conference League, iar miza depășește cu mult calificarea în turul următor. O eventuală eliminare în fața formației letone FK Auda ar însemna și ratarea unor venituri importante din partea UEFA.

Dacă echipa pregătită de Marius Baciu reușește să treacă de adversara din Letonia, își va continua parcursul în turul al treilea preliminar și va păstra șanse reale de a ajunge în play-off și, ulterior, în faza ligii competiției. În schimb, un eșec ar pune capăt aventurii europene încă din această etapă.

Pentru Gigi Becali, calificarea are și o miză financiară considerabilă. În ultimii ani, participarea în competițiile europene a adus clubului venituri consistente, iar patronul FCSB își dorește ca echipa să repete performanțele care i-au umplut conturile.

Pe lângă bonusul acordat pentru prezența în faza ligii, UEFA oferă câte 400.000 de euro pentru fiecare victorie și 133.000 de euro pentru fiecare rezultat de egalitate. La aceste sume se adaugă premiile în funcție de clasarea finală și bonusurile pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Într-un scenariu în care FCSB ajunge în faza ligii, obține două victorii și două remize și beneficiază de bonusurile aferente clasamentului, clubul ar putea încasa aproximativ 4,5 milioane de euro numai din premiile acordate de UEFA. În această sumă nu sunt incluse veniturile din bilete, sponsorizări sau drepturile comerciale generate de participarea în competiție.

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