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Percheziții uriașe: grupare suspectată că „fabrica” vechime în muncă

Percheziții

Percheziții

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat15 iul. 2026, 10:40
Actualizat15 iul. 2026, 10:43
SursăRealitatea PLUS

Procurorii DIICOT au declanșat miercuri o amplă operațiune într-un dosar care vizează o presupusă rețea specializată în falsificarea adeverințelor de vechime în muncă. Printre locațiile vizate de percheziții se numără și sediul Casei de Pensii a Municipiului București. Potrivit informațiilor apărute pe surse judiciare, prejudiciul estimat în acest caz depășește 7 milioane de lei.

Percheziții într-un dosar privind documente false pentru obținerea pensiilor

Ancheta coordonată de DIICOT are în vedere o presupusă grupare care ar fi creat și folosit adeverințe de vechime în muncă falsificate pentru obținerea nelegală a drepturilor de pensie și a altor beneficii sociale.

În cadrul operațiunii, procurorii au efectuat percheziții în mai multe locații, inclusiv la Casa de Pensii a Municipiului București, potrivit unor surse judiciare.

Persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul central al DIICOT pentru audieri.

Cine este vizat de anchetă

Conform informațiilor Realitatea PLUS, în dosar sunt cercetați mai mulți suspecți care ar fi avut roluri diferite în circuitul documentelor considerate false.

Printre aceștia s-ar afla un angajat, un expert judiciar, un contabil și reprezentanți ai unor societăți comerciale, despre care anchetatorii bănuiesc că ar fi contribuit la întocmirea sau utilizarea adeverințelor de vechime.

Toate aceste informații provin din surse judiciare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.

Prejudiciul estimat depășește 7 milioane de lei

Potrivit acelorași surse, valoarea prejudiciului produs bugetului de stat este estimată la peste 7 milioane de lei, calculul fiind realizat până la nivelul anului 2024.

Anchetatorii verifică modul în care documentele ar fi fost folosite pentru obținerea unor pensii și altor drepturi acordate în baza unor informații nereale.

Urmează audieri și noi măsuri în dosar

După finalizarea perchezițiilor, persoanele vizate vor fi audiate la sediul DIICOT, unde procurorii vor analiza probele strânse și vor decide dacă se impun măsuri preventive sau alte măsuri procesuale.

Până la acest moment, DIICOT nu a emis un comunicat oficial privind rezultatele descinderilor sau acuzațiile formulate în dosar.

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