Silvestru Șoșoacă a declarat, luni seara, că regretă că nu s-a impus mai devreme în fața senatoarei.

Silvestru Șoșoacă spune că dacă ar fi făcut acest lucru și ar fi „pus-o la punct” pe soția sa, situația actuală a partidului nu ar mai fi fost cea din prezent.

„Regret că n-am pus-o la punct acum vreo 3 ani, doi ani și jumătate, când a început s-o ia razna. Atunci încă se mai putea. Am lăsat-o, am zis «hai că nu mai devine luptătoarea, dacă o îmblânzesc, nu mai e luptătorul ăla din arenă» și, într-adevăr, acolo chiar are nevoie de foarte multă forță.

Dacă aș fi îmblânzit-o de atunci, cred că acum ar fi fost cu picioarele pe pământ și nu s-ar fi întâmplat prăbușirea SOS-ului și a mișcării naționaliste”, a declarat Silvestru Șoșoacă, la un post TV.