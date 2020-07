Raed Arafat a declarat că criteriul după care s-ar putea decide intrarea in starea de urgenta este unul care depinde de cresterea brusca a cazurilor de coronavirus. El a dat exemplu atingerea a 10.000 de cazuri in doar 5 zile.

Intrebat la o televiziune de stiri daca situatia este sub control, Raed Arafat a declarat ca: ”Situaţia nu putem să spunem că este controlată, mai ales în unele zone ale României. Creşterea cazurilor şi creşterea semnificativă zilnică. Aceste creşteri arată că avem o creştere serioasă, din punct de vedere al răspândirii. Clar că avem o răspândire care, în acest moment, nu este nici în platou, nici în scădere. Deci, dacă este în continuă creştere, clar că situaţia nu este sub control”.

„Criteriul enunțat exemplificativ pentru reintrarea în Stare de Urgență (10.000 de cazuri în 5 zile) ar fi îndeplinit între 1 și 3 august”, a mai transmis Raed Arafat.

”Trebuie să vedem unde sunt locuri de îmbunătăţit. La anchetele epidemiologice, acest lucru a fost sesizat şi s-au dat dispoziţii clare pentru intensificarea lor. Bineînţeles, acest lucru înseamnă ca DSP-urile să ţină un număr de persoane suplimentare să lucreze cu ei pentru anchetele epidemiologice. Numărul personalului este insuficient. Să comparăm situaţia stării de urgenţă – când noi am avut personal detaşat, am avut medicii şcolari, am avut epidemiologi detaşaţi, am avut rezidenţii de epidemiologie. Acest personal, la un moment, a dispărut. În contextul în care creşte numărul cazurilor, clar că acum trebuie, din nou, întărit DSP-ul pe anchetele epidemiologice şi anchetele epidemiologice, în faza asta, încă sunt foarte importante. La un anumit moment s-ar putea să fie deja depăşită situaţia”, a mai declarat Arafat.

Acesta consideră că pot ajuta şi alte persoane, nu doar medici.

”Asigurarea unui număr de personal care să ajute la anchetele epidemiologice, nu neapărat să ai medic. Ancheta epidemiologică, primul care o face poate să ia nişte date, după care alte persoane, instruite ce să întrebe, poate să ducă ancheta mai departe”, a precizat Arafat.

Întrebat dacă crede că sistemul medical ar putea intra în colaps, Arafat a declarat: ”Dacă vreţi să vorbim de situaţii cum au fost în anumite zone din Italia, în Spania, dacă continuăm creşterile şi nu ne oprim din creştere şi nu avem un platou şi nu începem să scădem la un moment este posibil ca sistemul medical să ajungă la un stres maxim”.