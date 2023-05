Nicolae Ciucă – premierul României a vizitat, joi, șantierul Centurii Oradea – Autostrada A3. Proiectul este realizat în proporție de aproape 55% și costă în jur de 545 de milioane de lei, bani din fonduri europene.

„M-am bucurat să revin în Bihor, județ aflat într-un avânt de dezvoltare în ultimii ani, și în municipiul Oradea, model de bune practici în privința colaborării cu Executivul. Am început deplasarea în județul Bihor pe șantierul Centurii Oradea – Autostrada A3 (Biharia). Realizată în proporție de aproape 55%, această investiție de peste 545 de milioane de lei, finanțată din fonduri europene, este unul din cele mai mari proiecte în derulare din județ. Beneficiile sale sunt atât sociale – bihorenii și locuitorii din zonă vor putea evita traficul din municipiu – dar și economice. Pentru că o infrastructură modernă atrage după sine noi investiții și dezvoltare.

Am participat astăzi la inaugurarea lucrărilor unei investiții de peste 600 milioane euro a companiei finlandeze Nokian Tyres la Oradea, care va deschide prima fabrică de producere a anvelopelor cu emisii zero de CO2 din lume. Faptul că din peste 40 de locații avute în calcul, Oradea este cea aleasă reprezintă un indicator important pentru atractivitatea pe care o reprezintă România și această regiune pentru investitori. Începută cu ajutor guvernamental de peste 100 de milioane de euro, această investiție va aduce mai multe locuri de muncă și mai mulți bani la buget. Fabrica va avea o capacitate de producție de 6 milioane de anvelope pe an, primele anvelope vor fi produse la finalul anului 2024, iar 90% din anvelope vor merge la export, pe care va scrie „Produs în România”.

Este o investiție pe termen lung care poate reprezenta moment foarte bun de extindere și de mai multă consistență între relațiile bilaterale dintre țările noastre, printr-o mai bună colaborare cu autoritățile române și cele finlandeze.

Municipiul Oradea este între administrațiile locale care au alocat fonduri consistente pentru investiții și dezvoltare, au replicat în plan local modelul guvernamental de a crea un cadru favorabil derulării afacerilor.