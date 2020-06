Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, le-a transmis vineri un mesaj elevilor, la finalul anului şcolar, care a pus la încercare elevi, părinţi şi cadre didactice, având în vedere pandemia de coronavirus.

„Astăzi se încheie un an şcolar cu totul special, care ne-a pus la încercare pe noi toţi şi pe care ni-l vom reaminti cu siguranţă mulţi ani de acum înainte, poate cu detaşarea conferită de timp. Şcoala online a fost o provocare pentru toţi cei implicaţi în procesul didactic, o provocare atât pentru elevi, părinţii acestora, cât şi pentru noi, profesorii. Am pornit aproape de la zero şi am reuşit să ne adaptăm din mers, astfel încât să evităm îngheţarea anului şcolar. Un lucru ştiu sigur însă, că voi, dragi elevi, v-aţi îndeplinit sarcinile cu brio şi sunt nespus de mândră de voi toţi! Părinţii voştri au avut un rol important în acest proces nou de învăţare online, perioada pandemiei consolidând, astfel, relaţia şcoală – familie. În mod deosebit, doresc să le mulţumesc profesorilor voştri, pentru că v-au stat cu adevărat alături în toate aceste luni. Pentru mulţi dintre voi urmează acum o binemeritată vacanţă de care vă invit să vă bucuraţi la maximum, dar în condiţii de siguranţă”, a scris Monica Anisie, pe Facebook.

Celor care urmează să susţină examene în perioada imediat următoare, ministrul le spune că trebuie să fie convinşi că au „forţa de a înfrunta şi depăşi cu brio acest moment dificil” din viaţa lor.

„Vă asigur că am citit fiecare mesaj, fiecare propunere, fiecare rând din partea voastră, scris argumentat, cu emoţie, nelinişte ori speranţă – este încă o dovadă prin care aţi demonstrat că sunteţi pe drumul maturităţii, al responsabilităţii, pe drumul asumării.

„Vă doresc vacanţă frumoasă şi să ne revedem cu bine la şcoală, din toamnă”, mai scrie Monica Anisie.