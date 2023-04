HOROSCOP 29 aprilie. Află ce îți rezervă astrele astăzi!

BERBEC

Weekendul acesta te vei simti foarte energic/a si entuziast/a. Problemele importante trebuie rezolvate in decursul acestor doua zile pentru rezultate favorabile. Evita sa porti culoarea alba, chiar daca iti place foarte mult.

TAUR

Norocul pare sa iti zambeasca in acest weekend, facandu-te sa te simti mai optimist/a. Noi inceputuri si posibilitati de viitor stralucitor sunt in fata ta. Viata ta poate lua o noua intorsatura pozitiva, facandu-te sa te simti multumit/a.

GEMENI

Weekendul acesta ti se vor prezenta diverse oportunitati de munca, indicand schimbari pozitive in viata ta. Gandeste rational si mergi in directia pe care o consideri corecta. Dupa-amiaza zilei de sambata este de buna augur pentru tine.

RAC

Weekendul acesta te vei simti destul de nelinsitit/a. Tranzitul planetar actual iti poate testa rabdarea si nervii, deoarece ai putea fi prins/a intr-o situatie dificila. Foloseste-ti simtul umorului, inteligenta si abilitatile de comunicare pentru a trece peste acest impas.

LEU

Fii increzator/oare in acest weekend si vorbeste pentru a-ti exprima clar dorintele. Nu lasa furia sa-ti afecteze conversatiile. Culoarea galbena este norocoasa pentru tine, asa ca poart-o in aceste zile.

FECIOARĂ

Trebuie sa ramai pozitiv/a si increzator/oare in acest weekend pentru a depasi orice obstacol care ti-ar putea aparea in cale. Te vei simti mai puternic/a in ceea ce priveste indeplinirea anumitor sarcini in asteprari care te vor ajuta sa obtii rezultatele dorite.

BALANȚĂ

Asigura-te ca imparti momentele frumoase din viata ta cu cei dragi. Nu uita sa profiti la maximum de acest weekend. Evita sa porti culoarea roz, fie ca esti femeie, fie ca esti barbat, nu iti va aduce noroc!

SCORPION

Orice fel de afaceri sau investitii s-ar putea dovedi fructuoase in acest weekend. Cu toate acestea, astrele iti sugereaza sa procedezi cu prudenta, sa cercetezi cu atentie si sa cantaresti bine optiunile inainte de a face o mutare.

SĂGETĂTOR

Ar trebuie sa te gandesti mai serios la investitiile pe termen lung in acest weekend. Nu te concentra pe castigurile pe termen scurt. E important sa pui o baza solida pentru investitiile tale. Verdele este culoarea ta norocoasa pentru acest weekend.

CAPRICORN

Weekendul acesta te-ai putea confrunta cu unele situatii care nu sunt sanatoasa si pentru care nu esti responsabil/a in primul rand. Poate fi legat de munc sau poate avea ceva de-a face cu cei dragi.

VĂRSĂTOR

Astrele iti recomanda sa iti iei masuri de precautie, cum ar fi sa fii atent/a la ton si sa iti alegi cu grija cuvintele, pentru a evita sa jignesti oamenii din jurul tau in acest weekend. In aceste zile doar fii prudent/a si stai cuminte.

PEȘTI

Weekendul acesta s-ar putea sa te simti usor ametit/a si coplesit/a. Astrele prevad ca aceste doua zile te pot lasa putin confuz/a. Accepta orice provocare care apare in fata ta, oricat de descurajanta si intimidanta ar parea.