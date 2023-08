Directoarea ANM, Elena Mateescu, confirmă faptul că urmează câteva zile toride peste România. Vara aceasta a adus mai multe recorduri pentru țara noastră în privința fenomenelor extreme.

„Cu siguranță, vom vorbi de astăzi până duminică de o vreme caniculară, cu disconfort termic ridicat și în creștere de la o zi la alta, pentru că indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, mai ales în partea de sud și sud-est a țării, acolo unde temperaturile maxime se vor situa frecvent între 35 până la 36 de grade, posibil izolat la umbră 37 de grade, dar și în partea de vest și de est vom consemna valori de 32-34 de grade, în condițiile în care și gradul de umezeală poate fi unul ridicat, cu siguranță, și aici disconfortul termic va fi în creștere”, a declarat Elena Mateescu.

„Din punct de vedere al fenomenelor de instabilitate, astăzi, vom vorbi în special în zona montană, submontană, dar la nivel local și în partea de vest, nord-est, de averse care pot fi torențiale și pot cumula cantități pe secvențe scurte de apă de 15-25 de l/mp”, a adăugat ea.

Întrebată dacă este cumva 2023 un an mai fierbinte decât alții, Elena Mateescu a explicat: „Vorbim, într-adevăr, de o vară (…) care a adus câteva recorduri din punctul de vedere al fenomenelor meteorologice extreme. În luna iunie, mai ales, am avut fenomene de instabilitate, am avut pentru prima dată două avertizări meteorologice generale de Cod roșu emise pentru aceeași zonă, ne amintim în partea de sud-vest a țării, acolo unde valorile de precipitații au depășit pe secvențe foarte scurte de timp 155. Practic, pentru întreaga lună am vorbit de cantități de până la 300 de l/mp, iar aceste coduri roșii au fost emise la un interval de numai cinci zile”.

„Luna iulie a adus, de asemenea, în 25 și în 26 iulie, două Coduri roșii consecutive pentru zona de sud și sud-est a României, pentru caniculă și val de căldură persistent (…). Iată, și luna august, este adevărat, prin tradiție este o lună mai liniștită din punct de vedere meteorologic, dar și ea a fost caracterizată prin fenomene de instabilitate atmosferică accentuată și printr-o variabilitate la nivel regional semnificativă”, a mai spus directoarea ANM.