Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat că agenţii economici din România nu mai pot cumpăra cereale din Ucraina până pe data de 5 iunie, când a fost interzis importul acestora, precizând că nu există niciun risc ca din acel culoare de tranzit să rămână cereale în ţara noastră.

Petre Daea a fost întrebat joi, la Prima News, cum poate fi asigurat acest tranzit al cerealelor din Ucraina şi să ne asigurăm că acestea nu vor mai rămâne în România.

“Dacă s-a oprit importul, asta înseamnă că în România agenţii economici din România nu mai pot cumpăra cereale din Ucraina, pentru că aceste cereale nu au venit, nu s-au pus la poarta românului şi luaţi-le de aici. Nu, aceste cereale s-au adus în România pe baza unui contract comercial. Acest lucru nu se mai poate până pe data de 5 iunie. Ce se poate acum şi de aici încolo este acel tranzit. Tranzitul respectiv înseamnă că pe culoarele de comercializare din România pleacă cu cereale din Ucraina sub control vamal, care vor ajunge la destinaţia finală. Destinaţia finală e asigurată, pe de o parte, prin măsurile pe care le ia vama întrucât pune un sigiliu suplimentar pe care să-l urmărească până la destinaţie. Nu există niciun risc ca din acel culoar de tranzit să rămână cereale în România. Nu este posibil acest lucru”, a explicat ministrul Agriculturii.

El a mai fost întrebat dacă România poate garanta că nu vor avea loc nereguli pe acest traseu.

“Evident că garantăm, sunt instituţii ale statului responsabile, responsabilizate cu documente, cu legi în ţară care trebuie respectate şi aici nu este benevol, legea este obligatorie şi ea trebuie să fie pusă în aplicare”, a explicat Petre Daea.

Ministrul Agriculturii a fost întrebat dacă o recoltă bună a României ar afecta tranzitul de cereale din Ucraina.

“Nu e vorba de ce crede ministrul, ce face ministrul, pentru că este conştient de faptul că o recoltă nouă, care vine atât din Ucraina, cât şi din România, creează o presiune suplimentară pe gurile de descărcare. În această idee, am avut întâlnire cu ministrul ucrainean şi vom avea în continuare întâlniri în zonă în aşa fel încât să putem optimiza capacitatea aceasta de preluare şi de procesare a grânelor din zonă pe culoarele deschise. Culoarele de comercializare tradiţionale au fost obturate din cauza războiului şi atunci punându-ne la masă şi căutând soluţii să putem optimiza ieşirea grânelor din România în favoarea fermierilor români şi, evident, să le dăm posibilitatea şi fermierilor ucraineni să ducă grânele unde au nevoie”, a mai transmis Petre Daea.

El a explicat şi de ce nu a fost stopat şi importul de făină de grâu, mălai de porumb, ulei de floarea soarelui din Ucraina.

“Există un Regulament 870 al Uniunii Europene care îşi are sorgintea juridică în acordul de asociere pe care l-a încheiat Uniunea Europeană cu Ucraina la care noi suntem parte şi am validat acest acord în Parlamentul României. Deci este act cu relevanţă de putere de lege peste întregul teritoriu al Uniunii Europene. Acum pentru făină, datele din piaţă nu au putut determina luarea unei măsuri excepţionale de salvgardare, conform articolului 4 şi aliniatul 9 din regulamentul 870. Aici sunt reguli şi aceste reguli s-au putut impune doar pentru cele patru produse: grâu, porum, floarea soarelui şi rapiţă întrucât din datele de comerţ care au fost înregistrate atât în statele membre, cât şi la Uniunea Europeană au putut fi elemente justificative pentru o asemenea decizie întrucât această decizie este pusă sub controlul Curţii Europene de Justiţie, iar o altă o soluţie juridică nu o putem avea decât aceasta”, a mai declarat Petre Daea.

Sursa: Adevarul Zilei