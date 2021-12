Angajatii romani doresc sa stie care sunt acele zile libere legale in 2022 pentru a-si planifica din timp vacantele. Asa ca este necesar sa fie la curent cu acest calendar al sarbatorilor legale in anul 2022.

In Romania exista, in momentul de fata, sunt nu mai putin de 15 zile libere legale, spre deosebire de Elvetia, care are 28 de zile considerate sarbatori legale. Desigur, stam mult mai bine la acest capitol fata de alte tari, cum ar fi Anglia si Scotia, tari care au doar 8 zile libere legale pe an. Nici Italia sau Germania nu exceleaza la acest capitol, avand doar 11 sarbatori legale.