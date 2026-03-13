20.000 de euro pentru posturi de asistent și brancardier. Cum a încasat un asistent medical mii de euro promițând angajări „fără concurs” la Oradea

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au încheiat șase acorduri de recunoaștere a vinovăției într-un dosar ce vizează infracţiuni de corupţie comise în contextul procedurilor de angajare la unităţi spitaliceşti din Oradea.

Potrivit ancetatorilor, un asistent medical a pretins și a primit de la cei șase, în total, aproape 20.000 de euro, în perioada pandemiei de Covid, cu promisiunea de a influenţa funcţionari implicaţi în procedurile de angajare pentru încheierea unor contracte de muncă pe perioadă nedeterminată.

„Din probatoriul administrat a rezultat că o persoană având calitatea de asistent medical (Traficant de influenţă- cercetat de DNA Oradea), angajată în cadrul unei unităţi spitaliceşti publice din Oradea, a pretins şi a primit sume de bani de la cele 6 persoane cercetate în cauză, lăsându-le să creadă că are influenţă asupra unor funcţionari cu atribuţii în procedurile de angajare din cadrul unui spital municipal şi al unui spital judeţean, în vederea încheierii de contracte de muncă pe perioadă nedeterminată pentru funcţiile de asistent medical, infirmier şi brancardier. S-a reţinut că inculpaţii au remis, în mod direct, pentru sine, următoarele sume de bani persoanei având calitatea de asistent medical: 5.000 euro şi 1.000 lei; 3.000 euro; 2.000 euro; 4.000 euro; 2.500 euro şi 1.000 lei şi 1.500 euro.”

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor mai arată că „probele au relevat că în contextul pandemiei COVID-19, în perioada 2020-2022, această persoană a susţinut în faţa inculpaţilor că a efectuat demersuri pe lângă conducerea unităţilor spitaliceşti şi pe lângă membri ai comisiilor de concurs, a indicat diverse persoane ca beneficiari ai sumelor de bani pretinse, deşi, în realitate, banii au fost încasaţi şi păstraţi de aceasta, aspect recunoscut de asistent. Totodată, le-a indus inculpaţilor convingerea că nu mai este necesară înscrierea la concurs, promiţându-le că vor semna direct contractele de muncă pe perioadă nedeterminată şi că vor începe efectiv activitatea în zilele stabilite, fiind chemaţi în faţa spitalului, în echipament de lucru.”

Prin acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, încheiate între procuror şi fiecare dintre inculpaţi, s-a stabilit, pentru fiecare, pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani, în condiţiile art. 91 şi urm. Cod penal. Pe durata termenului de supraveghere, inculpaţii au fost obligaţi, între altele, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile.

Acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost înaintate instanţei competente (Tribunalul Bihor), care urmează să verifice legalitatea şi temeinicia acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 478-482 Cod procedură penală.