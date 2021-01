Imagini de-a dreptul şocante au fost postate pe Facebook de o activistă pentru drepturile animalelor din Bihor.

Aceasta a descoperit o „groapă a morţii” intre oraşele Oradea şi Salonta unde mai mulţi câini au fost schingiuiţi, ucişi şi aruncaţi într-o groapă de beton dintr-o zonă dezafectată.

„Asta nu e țara mea.. Cățelușa are lat lung împrejurul ei, un ochi ieșit din loc și cred că un picior rupt.. 3 ore am petrecut în groapă până când am reușit să o scot și singurul meu ajutor a fost fetița mea, deoarece bărbații opriți de copilul meu nu au vrut să mă ajute, deși nici nu au știu despre ce este vorba. Unu mi-a strigat „lasă că te descurci tu” când a trecut cu mașina la vreo 4 m de mine și l-am rugat să vină 1 minut să mă ajute. Da, m-am descurcat…

M-am furișat în gunoi pe burtă și pe genunchi să ajung la cățelușa și fetița mea de 9 ani m-a ajutat trăgând-mă de sus cu o lesă când alunecam înapoi în mormanul de gunoi, tragang după mine o cățelușa în stare de șoc. Fără Amira nu aș fi putut să scot din groapă bietul suflet„, a declarat Antonia Kertesz cea care a găsit animalele.

Aceasta a făcut plângere la poliţie, iar acum oamenii legii încearcă să îi găsească pe făptaşi.

„Acum am plecat de la poliție, sper din tot sufletul meu să se găsească făptașul. Cadavrele celor 3 cățelușe au fost luate și vor fi predate la Dsv dimineața. Nu am putut face mai multe poze, am fost rugată să nu fac. Fiecare cățelușa a fost pusă separat în sac, fotografiate, zgărzile scoase din gât, fotografiate. Adâncimea gropii până la gunoi era 3 m jumate unde au măsurat, unde atârnau amărâții”, a mai declarat bihoreanca.

Sursa: Realitatea de Bihor