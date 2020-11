Un traficant de migranți este cercetat de autoritățile bihorene pentru tentativă de omor.

În data 11.11.2020, inculpatul a calăuzit 35 de persoane de cetatenie afgană, suspecți în cauză, introducându-i fraudulos pe teritoriul României din Serbia și ulterior transportându-i pâna în zona localitatii Salonta, jud. Bihor, de unde i-a calauzit să treacă fraudulos frontiera dinspre România înspre Ungaria.

Totodata, la data de 13.11.2020, in jurul orei 06:15, inculpatul, impreuna cu persoanele sus-indicate, s-au deplasat pe jos, dinspre localitatea Ant, jud. Bihor, inspre localitatea Zerind, judetul Arad, in scopul de a trece fraudulos frontiera de stat, iar in momentul in care au ajuns pe un teren viran in apropierea satului Ant, com. Avram Iancu, jud. Bihor, pe fondul unui conflict spontan cu o persoana vatamată, cauzat de faptul ca aceasta din urma nu a fost dispusa sa treaca inot raul Crisul Negru, i-a aplicat o lovitura de cutit in zona spatelui, cauzandu-i o plagă înjunghiată in zona hemopneumotorace dreapta posterior, leziune care necesita pentru vindecare un număr de 25 – 30 de zile de îngrijiri medicale.

La data de 14.11.2020, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bihor cu o propunere privind arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile, începând cu data 14.11.2020 şi până la data de 13.12.2020 inclusiv, a inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunilor de “tentativa la omor”, prevazuta de art. 32 Cod penal cu referire la art.188 alin.1 Cod penal si “trafic de migranti”, prevazuta de art.263 alin.1 Cod penal.

Prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bihor s-a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile, începând cu data 14.11.2020 şi până la data de 13.12.2020 inclusiv, a inculpatului pentru săvârşirea infracţiunilor de “tentativa la omor”, prevazuta de art. 32 Cod penal cu referire la art. 188 alin.1 Cod penal si “trafic de migranti”, prevazuta de art. 263 alin. 1 Cod penal.

Sursa: Realitatea de Bihor