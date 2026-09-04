Istvan Kovacs arbitrează Dinamo – FCSB! Decizia lui Kyros Vassaras pentru „Derby de România”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 sept. 2026, 17:15

Istvan Kovacs va arbitra la centru derby-ul Dinamo – FCSB, programat sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf din București.

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