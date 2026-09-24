Ce spune Mihai Pintilii despre o posibilă revenire la FCSB

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 24 sept. 2026, 11:01

Mihai Pintilii nu exclude o nouă colaborare cu Laurențiu Reghecampf la FCSB, după ce fostul secund a demisionat recent de la echipa greacă Levadiakos.

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