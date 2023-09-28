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Sport· 2 min citire
FCSB a învins FC Bihor fără emoții în Cupa României
FCSB a învins FC Bihor fără emoții în Cupa României
FCSB a învins FC Bihor cu 2-0, deși Elias Charalambous a apelat la mai multe rezerve
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