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FCSB a învins FC Bihor fără emoții în Cupa României

FCSB a învins FC Bihor fără emoții în Cupa României

FCSB a învins FC Bihor fără emoții în Cupa României

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 28 sept. 2023, 08:48

FCSB a învins FC Bihor cu 2-0, deși Elias Charalambous a apelat la mai multe rezerve

Echipa FCSB a învins în deplasare formaţia de Liga 3 FC Bihor, cu 2-0, în Grupa C a Cupei României.

Tehnicianul Elias Charalambous a folosit o formulă cu multe rezerve, trimițându-i în teren din primul minut pe Vlad – Crețu, Ngezana, Haruț, Ganea – Djokovic, Lixandru, Gogescu – Radaslavescu, Miculescu și Oct. Popescu.

Oaspeții au deschis scorul prin David Miculescu (26), cu un şut din întoarcere. La pauză, Olaru și Ov. Popescu le-au luat locul lui Gogescu și Radaslavescu, iar FCSB a marcat din nou, în minutul 69, prin Siyabonga Ngezana, cu capul, în urma unui corner executat de Darius Olaru. A fost primul gol pentru fundaşul sud-african.

Până la final, la echipa roș-albastră au mai intrat Panțîru și Șut, în locul debutantului Ganea și al lui Djokovic, ambii în minutul 78.

În celelalte meciuri din Grupa C, Oţelul Galaţi a dispus în deplasare de formaţia de liga a treia SCM Zalău cu 4-1, iar Dinamo şi FCU 1948 Craiova au terminat nedecis, 1-1.

Ca urmare, lider este Oțelul, locurile următoare fiind ocupate de FCSB, FCU 1948 Craiova, Dinamo și cele două echipe din Liga 3, FC Bihor și SCM Zalău.

În următoarea etapă, programată pe 1 noiembrie, au loc partidele, Oțelul – FCSB, SCM Zalău – FCU 1948 Craiova și FC Bihor – Dinamo.



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