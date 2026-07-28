BNS susține greva din sănătate și cere Guvernului să suspende noua lege a salarizării

Blocul Național Sindical (BNS) își exprimă solidaritatea cu angajații din sănătate și membrii Sanitas care au declanșat greva generală. Sindicaliștii solicită Guvernului să suspende proiectul noii legi a salarizării și să reia negocierile cu organizațiile sindicale.

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