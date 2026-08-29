Echipele lui Jose Mourinho și Cristian Chivu vor fi adversare în 8 septembrie

Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, va debuta în noua ediţie a Ligii Campionilor la fotbal în 8 septembrie.
Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, va debuta în noua ediţie a Ligii Campionilor la fotbal în 8 septembrie, când va înfrunta în deplasare formaţia spaniolă Real Madrid, pregătită de portughezul Jose Mourinho, conform calendarului dat publicităţii sâmbătă de UEFA. Cei doi au lucrat împreună la formația italiană, între 2008 și 2010.
Meciul de pe stadionul Bernabeu, dintre fosta şi actuala echipă a lui Mourihno, va începe la ora 22.00 (ora României). În 2010, portughezul a câştigat Liga Campionilor cu Inter Milano, avându-l în echipă pe Cristian Chivu.
După duelul cu madrilenii, Inter Milano va mai înfrunte formaţiile FC Bruges (13 octombrie, acasă), Şahtior Doneţk (21 octombrie, pe teren propriu), Feneynoord Roterdam (3 noiembrie, în deplasare), VfB Stuttgart (25 noiembrie, pe teren propriu), Borussia Dortmund (9 decembrie, în deplasare), FC Liverpool (19 ianuarie, pe teren propriu) şi Slovan Bratislava (27 ianuarie, în deplasare).
Cristi Chivu a declarat după tragerea la sorți de joi seara: „Liga Campionilor este o competiţie care reuneşte ceea ce e mai bun din fotbalul european. Toate meciurile sunt dificile, iar ediţiile recente au confirmat că nimic nu poate fi luat de bun. Ne confruntăm cu nişte cluburi de top. Vor fi opt meciuri foarte dificile, în care vom încerca să scoatem maximum din noi înşine şi să ne dovedim competitivi".
Real Madrid, cea mai titrată echipă din istoria celei mai importante competiţii continentale intercluburi, urmează să mai joace la rândul ei în faza principală din Champions League cu AS Roma (14 octombrie, în deplasare), RB Leipzig (21 octombrie, pe teren propriu), AEK Atena (4 noiembrie, în deplasare), PSV Eindhoven (24 noiembrie, pe teren propriu), Arsenal Londra (9 decembrie, în deplasare), LASK Linz (19 ianuarie, pe teren propriu) şi Şahtior Doneţk (27 ianuarie, la Londra, pe Stamford Bridge).
Programul primei etape a Ligii Campionilor ediţia 2026/2027:
Marţi 8 septembrie 2026
AEK Atena - LASK Linz
FC Bruges - Aston Villa
Borussia Dortmund - Villarreal
FC Porto - Manchester City
Lille OSC - Betis Sevilla
Real Madrid - Inter Milano
Miercuri 9 septembrie 2026
FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam
VfB Stuttgart Viking FK
FC Liverpool - Atletico Madrid
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
Sporting Lisabona - Galatasaray Istanbul
SSC Napoli - Arsenal Londra
Joi 10 septembrie 2026
Fenerbahce Istanbul - AS Roma
PSV Eindhoven - Şahtior Doneţk
Como - RB Leipzig
Bayern Munchen - FK Bodo/Glimt
Manchester United - Sabah FC
Slavia Praga - RC Lens