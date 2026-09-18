Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru Liga Națiunilor. 33 de jucători convocați

Gheorghe Hagi a anunțat vineri, 18 septembrie, lotul României pentru primele patru meciuri din noua ediție a Ligii Națiunilor.
Selecționerul a convocat 33 de jucători pentru partidele cu Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia, programate între 25 septembrie și 5 octombrie.
Lotul convocat
Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.
Fundași: Andrei Rațiu, Tony Strata, Andrei Coubiș, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Virgil Ghiță, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Raul Opruț.
Mijlocași: Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, Darius Olaru, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, David Matei, Dennis Man, Florin Tănase, Răzvan Marin, Adrian Șut.
Atacanți: Denis Drăguș, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, George Pușcaș, Florinel Coman.
Cojocaru revine la națională
Una dintre noutățile lotului este Valentin Cojocaru. Portarul revine la prima reprezentativă după o pauză de aproape zece ani. Ultima sa apariție în lotul României datează din 2016.
În lot se regăsește și Denis Drăguș, transferat recent la FCSB. Florinel Coman este convocat, deși FRF a precizat că atacantul s-a accidentat la ultimul meci disputat pentru Al-Gharafa.
Patru meciuri în 11 zile
România începe campania din Liga Națiunilor pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia. Patru zile mai târziu, tricolorii vor întâlni Bosnia și Herțegovina pe Arena Națională, partida urmând să se dispute fără spectatori.
Pe 2 octombrie, România va juca în deplasare cu Polonia, iar pe 5 octombrie va întâlni din nou Suedia, de această dată la București. Reunirea lotului este programată pe 20 septembrie, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia.