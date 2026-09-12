Ana Maria Păcuraru: SUA și Ucraina pregătesc negocieri cu Rusia. Anunțul lui Zelenski

Statele Unite și Ucraina pregătesc posibile negocieri de pace trilaterale cu Rusia. Acesta este anunțul făcut chiar de președintele Volodimir Zelenski.
Zelenski a declarat ieri la Calgary, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul canadian Mark Carney, cu ocazia semnării unei declarații de parteneriat pe 100 de ani între Canada și Ucraina, că Washingtonul și Kievul pregătesc o posibilă întâlnire trilaterală cu Rusia. Discuțiile cu delegația americană sunt programate la New York la finalul lunii septembrie, iar consilierii de securitate ucraineni și americani mențin contact zilnic pentru a stabili formatul și obiectivele concrete ale unei astfel de întâlniri.
Zelenski a fost însă realist: nu se așteaptă la progrese substanțiale în perioada alegerilor din Rusia și a repetat un tipar pe care spune că l-a observat constant - de fiecare dată când apare un semnal de deschidere diplomatică, Moscova intensifică atacurile tocmai pentru a bloca orice avans al negocierilor.
De reținut este faptul că rolul american rămâne central în acest dosar, canalul de dialog real trece prin Washington, nu prin formate europene diluate, iar acest lucru confirmă poziția SUA ca actor decisiv, capabil să aducă părțile la masă.
Un subiect conex, bun de analizat în acest context, este faptul că vedem un armistițiu al cerealelor susținut de Canada, India, Emiratele Arabe Unite, dar și Turcia, ceea ce înseamnă că ar fi o pauză limitată vizând exporturile agricole ucrainene și infrastructura energetică, motivată de impactul direct asupra securității alimentare în Africa și Orientul Mijlociu.
Canada, la rândul ei, a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva componentelor pentru rachetele balistice rusești, semn că presiunea occidentală continuă în paralel cu eforturile diplomatice și nu în locul lor.