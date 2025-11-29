Advertising
Social· 1 min citire
Wizz Air anunță că și-a actualizat flota și operează normal după verificările cerute pentru cele 6.000 de avioane Airbus
Wizz Air anunță că și-a actualizat flota și operează normal după verificările cerute pentru cele 6.000 de avioane Airbus
Wizz Air anunță că și-a actualizat flota și operează normal după verificările cerute pentru cele 6.000 de avioane Airbus
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:32Cod galben de furtuni în mai multe regiuni din țară. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină
- 09:19Alertă în Mamaia Nord! Apa mării s-a înnegrit, iar mirosul puternic i-a speriat pe turiști VIDEO
- 07:47Viorel Pașca, administratorul azilelor ilegale, află astăzi dacă merge sau nu în arest
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News