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Alertă pe Vârful Moldoveanu. Un bărbat de 80 de ani a dispărut în timpul coborârii

Jandarmi montani

Jandarmi montani

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 12:16

Un bărbat de 80 de ani a fost salvat după o operațiune de căutare care a durat opt ore pe traseul spre Vârful Moldoveanu. Turistul se despărțise de grup și, încercând să coboare singur, a ajuns pe un traseu greșit.

Bărbatul a sunat la 112 în jurul miezului nopții. Era epuizat și dezorientat și le-a spus salvatorilor că nu mai știe unde se află.

Căutat prin întuneric

Jandarmii montani și salvamontiștii argeșeni au pornit imediat în căutarea lui. Misiunea a fost îngreunată de întuneric, terenul dificil și zonele în care nu existau comunicații radio sau telefonice.

După aproximativ opt ore de căutări, turistul a fost găsit în jurul orei 08:00. Din fericire, bărbatul era în stare bună de sănătate și nu a avut nevoie de intervenții medicale majore.

Autoritățile au transmis și un avertisment pentru turiștii care pleacă pe trasee dificile: persoanele epuizate, dezorientate sau care nu mai pot continua nu trebuie lăsate singure.

„Pe munte, nimeni nu trebuie lăsat în urmă”, au transmis jandarmii, recomandând turiștilor să rămână împreună și să ceară ajutor atunci când situația o impune.

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