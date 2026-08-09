Actualitate· 1 min citire

Darius Olaru a spart gheața în Belgia! Gol superb pentru Union Saint-Gilloise

Darius Olaru

Darius Olaru

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 13:37

Darius Olaru a marcat primul său gol pentru Royale Union Saint-Gilloise, în victoria categorică obținută pe terenul celor de la Westerlo, scor 5-1, în prima etapă a campionatului Belgiei.

Mijlocașul român a început partida pe banca de rezerve și a fost introdus în minutul 68. A avut nevoie de doar 16 minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor.

Execuție superbă pentru Olaru

În minutul 84, Olaru a primit mingea după o centrare venită de la Louis Patris și a trimis un voleu spectaculos, direct la colțul lung, fără nicio șansă pentru portarul advers. Reușita românului a stabilit și scorul final, 5-1.

Belgienii au remarcat imediat execuția lui Olaru, iar prestația sa a fost apreciată și de presa locală. Mijlocașul a primit nota 7,6 pentru cele 22 de minute petrecute pe teren.

Pentru fostul căpitan al FCSB, acesta este primul gol marcat în tricoul lui Union Saint-Gilloise, formație la care s-a transferat în această vară. Olaru a semnat cu clubul belgian un contract valabil până în 2030.

Union Saint-Gilloise a început astfel perfect noul sezon din Belgia, iar Olaru și-a făcut rapid simțită prezența la noua echipă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

darius olaruUSG

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe