Tânăr din Arad, arestat preventiv de magistrații orădeni

În timp ce se afla în incinta unei societăți comerciale din municipiul Oradea, ar fi sustras un clește și o mașină de înfiletat
Polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei din cadrul Poliției Municipiului Oradea au dispus, miercuri, reținerea pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor față de un tânăr de 24 de ani din comuna Mișca, județul Arad, bănuit de comiterea infracțiunilor de tâlhărie, furt calificat și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. Ulterior, arădeanul a fost arestat preventiv pentru 20 de zile.
În urma cercetărilor efectuate, polițiștii orădeni îl bănuiesc pe tânărul din județul Arad că, miercuri, 24 mai, în jurul orei 12.30, în timp ce se afla în incinta unei societăți comerciale din municipiul Oradea, ar fi sustras un clește și o mașină de înfiletat, iar ulterior, în jurul orei 17.30, din același magazin, ar fi sustras o altă mașină de înfiletat. La ieșirea din magazin, în momentul în care a fost oprit de către agenții de pază ai societății, ar fi întrebuințat acte de violență asupra paznicilor, împingându-i și îmbrâncindu-i, pentru păstrarea bunului sustras și pentru a-și asigura scăparea.
Agenții de securitate nu au suferit leziuni fizice în urma agresiunii.
De asemenea, polițiștii orădeni îl bănuiesc pe tânărul de 24 de ani că, în cursul aceleiași zile, ar fi condus, pe raza municipiului Oradea, un autoturism neînmatriculat.
Joi, 25 mai, polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei din cadrul Poliției Municipiului Oradea l-au prezentat pe tânărul de 24 de ani, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, iar procurorul s-a adresat Judecătoriei Oradea, cu propunere de arestare preventivă.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Oradea a admis propunerea procurorului și a emis pe numele tânărului un mandat de arestare preventivă pentru 20 de zile.
Polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei din cadrul Poliției Municipiului Oradea continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a tânărulului de 24 de ani și pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat.
Sursa: Realitatea de Bihor