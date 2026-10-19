Prognoza meteo pentru această iarnă: ninsori mai puține în Europa și România

Potrivit prognozei actualizate de Severe Weather Europe, iarna 2026-2027 va aduce mai puțină zăpadă decât media în cea mai mare parte a Europei, inclusiv în România.
Specialiștii din domeniul meteo au actualizat previziunile pentru perioada de iarnă, indicând un deficit de precipitații sub formă de zăpadă în majoritatea regiunilor europene. Fenomenul El Niño continuă să influențeze clima globală până în primăvara anului 2027, determinând variații semnificative în distribuția ninsorilor.
Distribuția ninsorilor în Europa și America de Nord
În timp ce sudul și centrul Statelor Unite se vor bucura de ninsori abundente, Canada și o mare parte a Europei vor avea precipitații mai reduse decât în mod normal. Cele mai multe ninsori sunt prevăzute pe coasta vestică a Scandinaviei, în nordul Marii Britanii și în vestul Balcanilor.
Situația din România
În România, prognoza indică o iarnă cu mai puțină zăpadă decât media istorică. Ninsorile sunt așteptate în special în estul și nord-estul Europei, în a doua parte a sezonului rece.
Specialiștii estimează că precipitațiile de zăpadă vor fi mai intense în februarie și martie decât în luna decembrie. Această tendință afectează negativ marile stațiuni de schi din Europa, care se confruntă cu lipsa acoperișului de zăpadă necesar activității turistice.