Gabriel Oprea cere constituirea unui scut integrat de protecție la Marea Neagră: „România are nevoie urgentă de un scut de protecție!”
Generalul (r) Gabriel Oprea, președintele UMPMV și al PPMP (fost UNPR)
Generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor Activi, în Rezervă, în Retragere și Familiile lor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și al Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP, fost UNPR), solicită consolidarea măsurilor de securitate la Marea Neagră și constituirea unui scut integrat de protecție, în cooperare cu Statele Unite ale Americii și aliații NATO.
Într-un comunicat transmis de UMPMV prin vocea generalului (r) Gabriel Oprea și publicat pe site-ul organizației, acesta atrage atenția asupra riscurilor de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina, al avertismentelor privind minele marine în derivă și al posibilelor atacuri cu drone asupra navelor comerciale.
Mesajul vine după ce Ucraina a propus, vineri, 27 noiembrie 2026, un armistițiu în Marea Neagră, în vederea garantării libertății de navigație și protejării transporturilor comerciale și agricole. Gabriel Oprea salută inițiativa diplomatică, dar consideră că România trebuie să își consolideze propriile capacități de apărare, fără să își bazeze securitatea exclusiv pe perspectiva unui armistițiu.
Cinci măsuri propuse pentru consolidarea securității României
În comunicat, liderul UMPMV și PPMP formulează cinci recomandări adresate autorităților române, care vizează protecția litoralului, consolidarea prezenței militare aliate, apărarea infrastructurii strategice și modernizarea capacităților de răspuns la amenințările actuale.
Printre prioritățile menționate se numără protejarea Portului Constanța, a gurilor Dunării, a Deltei Dunării și a proiectului energetic Neptun Deep, dar și dezvoltarea sistemelor de supraveghere și apărare împotriva dronelor.
De asemenea, Gabriel Oprea consideră că Marea Neagră trebuie să reprezinte un subiect important pe agenda reuniunii miniștrilor de externe NATO din 2 decembrie.
Avertismente privind dronele și riscurile din Marea Neagră
Generalul (r) Gabriel Oprea invocă în comunicat incidentele recente din nordul județului Tulcea, unde populația ar fi primit, în decursul unei săptămâni, trei mesaje RO-Alert privind posibile incursiuni de drone, în zilele de 24, 26 și 27 noiembrie.
Totodată, acesta menționează ridicarea în aer a două aeronave F-16 pe 27 noiembrie, avertismentele Direcției Hidrografice Maritime privind minele marine în derivă și riscul unor noi atacuri asupra navelor comerciale.
În același context, comunicatul face referire la avertismentul Ambasadei SUA la București din 17 noiembrie, referitor la posibile amenințări la adresa adunărilor mari și evenimentelor publice în perioada sărbătorilor de iarnă.
Gabriel Oprea: „Nu cerem război. Cerem pace, prevenție și protecție pentru România”
Președintele UMPMV și PPMP subliniază că România trebuie să susțină pacea prin diplomație, solidaritate aliată și capacitate proprie de apărare. Acesta transmite și un mesaj de apreciere pentru militarii români și aliați care contribuie la protejarea spațiului aerian al țării.
În finalul comunicatului, Gabriel Oprea reafirmă că protejarea drepturilor și demnității militarilor și polițiștilor, precum și dotarea instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale reprezintă obiective fundamentale ale organizațiilor pe care le conduce.
Redăm integral comunicatul transmis de UMPMV prin vocea generalului (r) Gabriel Oprea:
„PACE ȘI LIBERTATE DE NAVIGAȚIE ÎN MAREA NEAGRĂ! ROMÂNIA ARE NEVOIE URGENTĂ DE UN SCUT DE PROTECȚIE!
Ucraina a propus, vineri, 27 noiembrie 2026, un armistițiu în Marea Neagră, pentru garantarea libertății de navigație și protejarea transporturilor comerciale și agricole, așteptând răspunsul Federației Ruse. Salutăm orice inițiativă diplomatică serioasă care poate contribui la pace, stabilitate și securitate în regiune. În același timp, avertismentele Direcției Hidrografice Maritime privind minele marine în derivă și riscul unor noi atacuri cu drone asupra navelor comerciale demonstrează că pericolele rămân reale. Doar în ultima săptămână, nordul județului Tulcea a primit de trei ori mesaje RO-Alert pentru posibile incursiuni de drone – pe 24, 26 și 27 noiembrie –, iar pe 27 noiembrie au fost ridicate în aer două aeronave F-16. NATO confirmă că incidentele din Marea Neagră au crescut dramatic. Mulțumim militarilor români și aliați care veghează zi și noapte asupra cerului țării. Totodată, Ambasada SUA la București a avertizat, pe 17 noiembrie, că în perioada sărbătorilor de iarnă adunările mari și evenimentele publice pot fi ținte ale unor atacuri, inclusiv ale unor persoane care acționează singure. România nu își poate construi securitatea națională exclusiv pe perspectiva unui armistițiu. În acest context, UMPMV și PPMP formulează cinci recomandări:
Constituirea unui scut integrat de protecție la Marea Neagră, în cooperare cu Statele Unite ale Americii și aliații NATO. Marea Neagră trebuie să fie pe agenda reuniunii miniștrilor de externe NATO din 2 decembrie.
Consolidarea prezenței militare aliate la Mihail Kogălniceanu și dezvoltarea capacităților de supraveghere și apărare aeriană și maritimă.
Protejarea prioritară a Portului Constanța, a gurilor Dunării, a apelor teritoriale și a navigației comerciale și a comunităților din nordul județului Tulcea și din Delta Dunării.
Protejarea infrastructurii energetice strategice, în special a proiectului Neptun Deep. Securitatea energetică a României este parte integrantă a securității naționale.
Accelerarea dotării Armatei României și a structurilor de ordine publică cu tehnologie modernă pentru combaterea dronelor, amenințărilor hibride și atacurilor cibernetice; măsuri sporite de siguranță publică de 1 Decembrie și de sărbători. România trebuie să susțină pacea prin diplomație, solidaritate aliată și capacitate proprie de apărare.
NU CEREM RĂZBOI. CEREM PACE, PREVENȚIE ȘI PROTECȚIE PENTRU ROMÂNIA ȘI CETĂȚENII SĂI! SECURITATEA ROMÂNIEI NU SE NEGOCIAZĂ!
Vorbesc în numele unei comunități de peste două milioane de români patrioți: aproximativ 500.000 de militari și polițiști activi, în rezervă și în retragere, împreună cu familiile lor.
În toate funcțiile publice pe care le-am deținut, am luptat pentru dotarea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru drepturile și demnitatea militarilor și polițiștilor activi, în rezervă și în retragere, și ale familiilor lor. Faptele sunt documentate. Acestea rămân obiectivele fundamentale ale UMPMV și PPMP.
DUMNEZEU • PATRIE • FAMILIE • ONOARE
General (r) Gabriel Oprea
Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor „Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)”
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