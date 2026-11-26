Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat restricții de circulație pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată peste 7,5 tone, valabile între 29 noiembrie și 1 decembrie.
CNAIR anunță interdicția de circulație pentru autovehiculele cu masa totală autorizată peste 7,5 tone pe DN7, între Pitești și Veștem, în perioada sărbătorilor legale.
Interdicția se aplică în zilele de duminică, 29 noiembrie 2026, luni, 30 noiembrie (Sfântul Andrei) și marți, 1 decembrie (Ziua Națională a României), conform prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018.
Restricția vizează traseul DN 7 pe relația Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) - Râmnicu Vâlcea - Veștem (intersecția DN7 cu DN 1), pe ambele sensuri de mers. Sunt interzise vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane.
CNAIR a precizat că nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează prin aplicarea amenzii prevăzute de lege.