Polițiștii au descoperit noua metodă prin care sunt ascunse drogurile la festivaluri. Ce au găsit în timpul controalelor

Festivalurile și marile evenimente organizate în această vară au intrat într-un regim de verificări intensificate, după ce structurile Ministerului Afacerilor Interne au descoperit mai multe tipuri de droguri care urmau să fie introduse în zonele aglomerate. Printre metodele de disimulare identificate se află și folosirea unor recipiente asemănătoare spray-urilor nazale, în care au fost introduse substanțe sintetice dizolvate.

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