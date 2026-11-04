Patru bărbați arestați în Bihor după ce au furat colete cu cocaină și heroină

Publicat 4 nov. 2026, 09:24 Sursă g4media

Patru bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în Bihor, după ce poliția a descoperit în mașina lor colete furate, care conțineau 8,5 kilograme de cocaină și heroină.

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