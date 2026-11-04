Patru bărbați arestați în Bihor după ce au furat colete cu cocaină și heroină

Patru bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în Bihor, după ce poliția a descoperit în mașina lor colete furate, care conțineau 8,5 kilograme de cocaină și heroină.
Cercetările au fost inițiate pe 1 noiembrie, după ce un șofer care efectua transport internațional de persoane și colete a sunat la 112 pentru a reclama o agresiune și o jefuire în localitatea Avram Iancu. Potrivit IPJ Bihor, bărbatul se întorcea din Olanda și a oprit microbuzul la solicitarea unor pasageri.
În timp ce se afla în exteriorul vehiculului, șoferul a fost lovit în repetate rânduri cu pumnii în zona capului de către patru bărbați. Aceștia au sustras apoi două colete din remorca autovehiculului și 500 de euro pe care victima îi avea asupra sa.
Șoferul a precizat că preluase coletele din Amsterdam și urma să le livreze în România, la o adresă care trebuia comunicată ulterior de expeditor. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bihor au identificat cei patru suspecți și autoturismul cu care se deplasau.
Individu au fost depistați și opriți în județul Timiș, cu sprijinul polițiștilor din aceeași localitate. În mașină au fost găsite cele două colete furate. Un câine de serviciu specializat a semnalat prezența drogurilor în interiorul cutiilor.
După desfacerea ambalajelor și îndepărtarea fundului dublu, anchetatorii au descoperit 12 pungi cu aproximativ 8,5 kilograme de droguri de mare risc. Conform comunicatului IPJ Bihor, cantitatea includea aproximativ 2,4 kilograme de cocaină și peste 6,1 kilograme de heroină.
În urma descoperirii stupefiantelor, dosarul a fost preluat de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, împreună cu procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Oradea. Cei patru bărbați, dintre care doi sunt recidiviști și doi fac parte din aceeași familie, sunt cercetați pentru tâlhărie calificată, complicitate la trafic internațional de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc.
Procurorii DIICOT au dispus reținerea suspectelor pe 2 noiembrie. Pe 3 noiembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a decis arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.