Scumpiri masive la polițele RCA: prețurile uriașe îi fac pe șoferi să își lase mașinile în parcare. Avertismentul oficial al BNR

Un nou val de scumpiri lovește șoferii din România. Toate companiile de asigurări au majorat tarifele pentru polițele RCA, iar în unele cazuri prețurile au crescut cu peste 50% de la începutul anului, conform Realitatea PLUS.
Creșterea medie înregistrată la nivelul pieței se apropie de 14%. Scumpirile au intrat și în atenția Băncii Naționale a României, care avertizează că noile tarife ar putea pune o presiune suplimentară asupra inflației.
Unii șoferi plătesc aproape 3.000 de lei
Prețul unei polițe RCA diferă în funcție de vârsta șoferului, localitatea de domiciliu și puterea mașinii. Pentru un autoturism de aproape 180 de cai putere, echivalentul a aproximativ 130 kW, asigurarea poate ajunge la aproape 3.000 de lei.
Un șofer cu vârsta de peste 60 de ani, care locuiește în provincie și conduce o mașină de aproximativ 100 kW, adică până la 140 de cai putere, ajunge să achite în jur de 1.500 de lei. Pentru familiile care dețin două mașini, costurile devin tot mai greu de suportat. Oamenii spun că folosesc autoturismele doar atunci când este absolut necesar, pentru a reduce cheltuielile.
„Este din ce în ce mai greu pentru români. Sunt oameni care au două mașini, pentru că membrii familiei merg în direcții diferite. În ziua de astăzi, să întreții două mașini este foarte greu pentru poporul român”, a spus un șofer din Focșani.
Creșterile ajung până la 56%
Față de începutul anului, majorările aplicate de companiile de asigurări sunt cuprinse între 3,5% și 56%. Media scumpirilor de pe piață este de aproximativ 14%. Comparativ cu anul trecut, unele polițe au ajuns să coste aproape dublu. Șoferii spun că aceste cheltuieli se adaugă prețurilor tot mai mari pentru carburanți, întreținere și reparații. Unii români au început să renunțe la folosirea zilnică a mașinii și să aleagă transportul public pentru deplasările mai lungi. Un șofer a povestit că a mers cu trenul la mare și și-a lăsat autoturismul în parcare, urmând să îl folosească doar în situații speciale.
BNR avertizează că scumpirea RCA poate influența inflația
Majorarea tarifelor RCA a ajuns și în atenția Băncii Naționale a României. Oficialii BNR avertizează că aceste creșteri pun presiune pe rata inflației. Asigurările auto sunt incluse în cheltuielile luate în calcul pentru evoluția prețurilor de consum. Din acest motiv, scumpirea polițelor poate contribui la o nouă creștere a inflației, într-o perioadă în care bugetele familiilor sunt deja afectate de majorările din energie, alimente și servicii.