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Orădeancă, dată în urmărire națională după o condamnare pentru furt, dusă după gratii de polițiști

11 iul. 2022, 18:48
Orădeancă, dată în urmărire națională după o condamnare pentru furt, dusă după gratii de polițiști

Orădeancă, dată în urmărire națională după o condamnare pentru furt, dusă după gratii de polițiști

Articol scris de Muresan Rodica

O orădeancă, urmărită național, după ce a fost condamnată la închisoare

O orădeancă, urmărită național, după ce a fost condamnată la închisoare pentru furt, a fost depistată și încarcerată de de poliţiştii bihoreni.

Poivit IPJ Bihor, duminică, după-amiază, pe strada Transilvaniei din municipiul Oradea, polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Oradea au depistat și reținut o femeie de 28 de ani, din localitate, urmărită național.

Judecătoria Oradea a emis pe numele acesteia un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, fiind condamnată la 10 luni de închisoare în regim de detenție, pentru comiterea infracțiunii de furt.

Cea în cauză a fost încarcerată în Penitenciarul Oradea, pentru executarea pedepsei la care a fost condamnată.

Sursa: Realitatea de Bihor

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