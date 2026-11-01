MAI intensifică măsurile de siguranță în școli: peste 690 de microbuze controlate

Structurile MAI au desfășurat în prima săptămână a noului semestru școlar peste 1.500 de activități de verificare și prevenție, incluzând controlul a 697 de microbuze școlare.
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat intensificarea măsurilor de siguranță în unitățile de învățământ odată cu reluarea cursurilor. Potrivit unui comunicat al instituției, în perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2026, structurile ministerului au desfășurat sute de acțiuni pentru prevenirea violenței și identificarea riscurilor.
Activități de verificare și prevenție
Polițiștii au organizat 150 de întâlniri ale grupurilor de acțiune la nivelul școlilor preuniversitare și 309 activități de relaționare cu reprezentanții unităților de învățământ. Scopul acestor demersuri a fost identificarea din timp a problemelor care pot afecta siguranța elevilor și a cadrelor didactice.
În aceeași perioadă, au fost efectuate 371 de verificări privind respectarea legislației referitoare la paza obiectivelor. Personalul de pază a beneficiat de 105 instruiri, iar 114 cadre didactice au fost instruite cu privire la identificarea și semnalarea situațiilor în care sunt purtate sau folosite fără drept obiecte periculoase.
Controlul transportului elevilor
Verificările au vizat și siguranța transportului școlar. Polițiștii au controlat 697 de microbuze pentru a verifica respectarea cerințelor legale și pentru a identifica eventualele deficiențe tehnice sau organizatorice.
Totodată, au fost desfășurate 49 de controale în domeniul situațiilor de urgență. MAI a dispus adaptarea dispozitivelor de menținere a ordinii publice, astfel încât școlile să fie incluse în itinerariile de patrulare.
Prezența forțelor de ordine va fi concentrată în special în intervalele de intrare și ieșire a elevilor de la cursuri, precum și în zonele din apropierea unităților de învățământ unde au fost identificate riscuri. Ministerul precizează că va continua colaborarea cu instituțiile de învățământ, părinții și autoritățile locale pentru prevenirea incidentelor.