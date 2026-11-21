Lucrările pe secțiunea Suplacu de Barcău–Chiribiș a Autostrăzii Transilvania (A3) au atins un stadiu fizic de 98%, iar deschiderea circulației este estimată până la sfârșitul lunii decembrie 2026.
Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat sâmbătă, 21 noiembrie, că secțiunea Suplacu de Barcău–Chiribiș, cu o lungime de 26,35 de kilometri, este aproape finalizată. Potrivit oficialului, deschiderea circulației este estimată până la sfârșitul acestui an.
Constructorul român Construcții Erbașu execută în prezent ultimele intervenții necesare pentru punerea în funcțiune a drumului. Printre lucrările rămase se numără montarea parapetelor de protecție, realizarea marcajelor rutiere și instalarea sistemelor inteligente de transport (ITS).
Un proiect care durează de 22 de ani
Contractul pentru finalizarea tronsonului are o valoare de 884,12 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027. Lucrările pe acest sector au început în anul 2004, când proiectul era realizat de compania americană Bechtel.
De atunci, construcția a fost marcată de întârzieri și schimbări succesive de constructor. Actualul contract, atribuit companiei românești Construcții Erbașu, a fost semnat în noiembrie 2023. Erbașu este al patrulea constructor care a preluat lucrările pe acest sector al Autostrăzii Transilvania.
Reacția Asociației Pro Infrastructură
Întârzierile înregistrate pe acest sector au fost semnalate și de Asociația Pro Infrastructură. În luna septembrie, reprezentanții organizației atrăgeau atenția asupra perioadei îndelungate în care tronsonul a rămas neterminat.
Dacă se respectă calendarul anunțat de CNAIR, șoferii ar putea utiliza tronsonul la aproximativ 22 de ani de la începerea lucrărilor. Autoritățile nu au comunicat încă o dată exactă pentru inaugurare.