Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 nov. 2026, 11:31

Lucrările pe secțiunea Suplacu de Barcău–Chiribiș a Autostrăzii Transilvania (A3) au atins un stadiu fizic de 98%, iar deschiderea circulației este estimată până la sfârșitul lunii decembrie 2026.

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